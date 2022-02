Olympia 2022 in Peking: Das läuft am Samstag – die Schweizer Highlights

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2022 in Peking 1 / 19 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2022 in Peking quelle: keystone / jae c. hong

Olympia-Programm: Das läuft am Samstag in Peking

Die Highlights

Langlauf

Die erste Entscheidung der Winterspiele fällt beim Skiathlon der Frauen. Für die Schweiz sind über 7,5 km klassisch und 7,5 km Skating ab 8.45 Uhr die Glarnerin Lydia Hiernickel und die Engadinerin Nadja Kälin am Start. Fehlen wird wie erwartet Nadine Fähndrich, die sich auf den Dienstag und das Sprint-Rennen konzentriert. Die grossen Favoritinnen sind Weltmeisterin Therese Johaug aus Norwegen und die Schwedinnen Frida Karlsson und Ebba Andersson.

Viel Betrieb: Im Training wird versucht, die richtige Wachsmischung für den chinesischen Schnee zu finden. Bild: keystone

Biathlon

Die Schweizer Mixed-Staffel hofft auf glückliche Rahmenbedingungen. Zu den Favoriten auf eine Medaille gehören Amy Baserga, Lena Häcki, Benjamin Weger und Sebastian Stalder ab 10.00 Uhr nicht. Doch angesichts der kräftigen sowie unberechenbaren und wechselnden Winde ist mit Überraschungen zu rechnen. Das könnte für das Quartett eine Chance sein.

Liegend und stehend schiessen sich die Athleten auf die Wettkämpfe in Peking ein. Bild: keystone

Die weiteren Schweizer Einsätze am Samstag

Curling

Jenny Perret und Martin Rios sind zweimal im Einsatz. Schon um 2.05 Uhr treffen sie in ihrem fünften Spiel der Round Robin auf die starken Schweden. Um 13.05 Uhr spielen Perret/Rios dann gegen die soliden Tschechen. Nach drei Niederlagen in den ersten vier Spielen können sich die Schweizer in den restlichen fünf Partien der Vorrunde maximal noch eine Niederlage erlauben, wollen sie weiter auf eine Medaille hoffen.

Viele Niederlagen darf sich das Schweizer Duo nicht mehr leisten. Bild: keystone

Skispringen

Der vierfache Olympiasieger Simon Ammann startet ab 7.20 Uhr mit der Qualifikation des Wettbewerbs von der kleinen Schanze zu seinen siebten Olympischen Spielen. Die grössten Schweizer Hoffnungen ruhen aufgrund der Resultate dieses Winters allerdings auf Killian Peier. Der Waadtländer sprang im Weltcup immerhin sechs Mal in die Top Ten. Das Schweizer Quartett wird komplettiert durch Gregor Deschwanden und Dominik Peter. Um die Medaillen geht es am Sonntag.

Buckelpiste

Marco Tadé ist ab 11 Uhr im zweiten Teil der Qualifikation im Einsatz. Schafft er es in die Finals, finden die drei Läufe um 12.30, 13.05 und 13.40 Uhr statt.

Im ersten Teil der Quali verpasste Tadé die Final-Quali. Bild: keystone

Snowboard

Im Slopestyle-Bewerb der Frauen treten ab 03.45 Uhr zwei Schweizerinnen an: Ariane Burri und Bianca Gisler.

Die weiteren Medaillen-Entscheidungen

09.30 Uhr: Eisschnelllauf, Frauen, 3000 m

12.35 Uhr: Skispringen, Frauen, Normalschanze

13.40 Uhr: Buckelpiste, Männer

14.26 Uhr: Shorttrack, Mixed-Staffel (2000 m)

(ram/sda)