Im Schiesstand lief es gar nicht: Die Schweizer Hoffnungsträgerin Lena Häcki-Gross musste gleich fünf Strafrunden absolvieren. Bild: keystone

Schweizer Biathletinnen erleben beim WM-Sprint ein Debakel

Die Schweizer Frauen mussten beim Sprint an den Biathlon-Weltmeisterschaften in Nove Mesto eine sehr bittere Pille schlucken. Insbesondere die Mitfavoritin Lena Häcki-Gross verpasst nach Platz 66 sogar die Verfolgung vom Sonntag.

Lena Häcki-Gross, die in dieser Saison den Premierensieg im Weltcup geschafft hat, dreimal auf dem Podest stand nicht schlechter als im 17. Rang klassiert war, drehte nicht weniger als fünf Strafrunden. Und dies bei nahezu perfekten Bedingungen - die ersten acht Athletinnen räumten die ersten 40 Scheiben allesamt ab. Nach einem Fehler liegend schien sich der Schaden für die 28-Jährige noch in Grenzen zu halten. Im Stehendanschlag folgte dann das Debakel.

Die beste Schweizerin: Elisa Gasparin lief auf Rang 49. Bild: keystone

In der Mixed-Staffel am Mittwoch war die Schweiz noch das beste Team im Schiessstand gewesen. Davon war am Freitag nichts mehr zu sehen. Auch Amy Baserga, die mit ihrer Coolness in der Staffel die Schweiz von einer Medaillen hatte träumen lassen, erwischte einen schlechten Tag. Drei Scheiben blieben stehen. Für die Frau aus Einsiedeln liegt nach dem 54. Rang mit knapp drei Minuten Rückstand am Sonntag in der Verfolgung nicht viel mehr als Resultatkosmetik drin.

Die ansonsten treffsichere Aita Gasparin (Platz 62) drehte zwei Strafrunden und wird am Sonntag zuschauen. Ihre Schwester Elisa lieferte immerhin eine Trefferquote von 90 Prozent ab. Gleichwohl kam sie nicht über den 49. Rang hinaus.

Bei Temperaturen von 7 Grad Celsius hielt die Strecke besser als erwartet. Frankreichs Frauen feierten angeführt von Julia Simon einen vierfachen Triumph. (dab/sda)