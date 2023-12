Super-G der Frauen in Val d'Isère: Brignone gewinnt, Gut Behrami out

Federica Brignone gewinnt den Weltcup-Super-G in Val d'Isère und erringt ihren bereits dritten Saisonsieg. Beste Schweizerinnen sind Michelle Gisin und Joana Hählen auf den Plätzen 5 und 6.Brignone, die Anfang Dezember beide Riesenslaloms in Mont-Tremblant in Kanada gewonnen hatte, dominierte mit 44 Hundertsteln Vorsprung vor der Norwegerin Kajsa Lie. Platz 3 sicherte sich ihre Landsfrau Sofia Goggia. Brignone machte mit dem neuesten Erfolg das zweite Dutzend an Weltcup-Siegen voll.

Das Ende einer Ära – der legendäre Bill Belichick wird bei den Patriots wohl entlassen

Er ist der erfolgreichste Trainer der NFL-Geschichte und arbeitete lange mit dem legendären Quarterback Tom Brady. Doch nun könnte die Zeit von Bill Belichick bei den New England Patriots enden.

So miserabel waren die New England Patriots unter Bill Belichick in 24 Jahren noch nie. Drei Siegen stehen aktuell zehn Niederlagen gegenüber – ohnehin ist es seit Belichicks Premieren-Saison als Patriots-Trainer das erste Mal, dass New England eine zweistellige Anzahl an Niederlagen verkraften muss. Deshalb steht der 71-jährige American-Football-Coach nun wohl vor dem Aus.