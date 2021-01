Sport

Wintersport

Langlauf: Start zur Tour de Ski mit dem Sprint im Val Müstair live



Bild: keystone

Fähndrich stürzt mit Podestplatz vor Augen – Cologna und Co. verpassen Final

Frauen

Final

1. Linn Svahn 🇸🇪

2. Anamarija Lampic 🇸🇮

3. Jessie Diggins 🇺🇸

4. Frida Karlsson 🇸🇪

5. Rosie Brennan 🇺🇸

6. Nadine Fähndrich 🇨🇭



Zuletzt in Dresden hatte Nadine Fähndrich ihren ersten Weltcupsieg gefeiert und sie stand auch im Val Müstair beim Auftakt zur Tour de Ski 2021 als Favoritin am Start. Diesem Status wurde sie gerecht: Die 25-jährige Luzernerin befand sich kurz vor dem Ziel auf Podestkurs, ehe sie ausgangs einer Abfahrt nach einem Kontakt mit Anamarija Lampic in einer Kurve stürzte.

bild: srf

«Sie kam mit ihrem linken an meinen rechten Fuss, das zog mir den Ski weg und ich konnte mich nicht mehr auf den Beinen halten», beschrieb Fähndrich den Zwischenfall im SRF. «Natürlich ist das sehr schade, aber Stürze gehören zum Sprint dazu. Es wird um die Position gekämpft, das ist auch das Schöne an dieser Disziplin. Manchmal trifft es dich halt.» Für sie gelte es nun darum, den Sturz abzuhaken und nach vorne zu schauen.

bild: srf

Halbfinals

Nadine Fähndrich ✅

Viertelfinals

Nadine Fähndrich ✅

Laurien van der Graaff ❌

Alina Meier ❌



Bild: keystone

Männer

Final

1. Federico Pellegrino 🇮🇹

2. Alexander Bolschunow 🇷🇺

3. Richard Jouve 🇫🇷

4. Gleb Retiwich 🇷🇺

5. Artem Malzew 🇷🇺

6. Lucas Chanavat 🇫🇷

Bild: keystone

Halbfinals

Jovian Hediger ❌

Viertelfinals

Jovian Hediger ✅

Dario Cologna ❌

Roman Schaad ❌

Erwan Käser ❌

Janik Riebli ❌

Valerio Grond ❌



Dario Cologna zeigte seinen besten Sprint seit fast drei Jahren. Er scheiterte im Viertelfinal nur knapp um drei Zehntelsekunden und belegte den 14. Platz. Der jeweils vierfache Olympiasieger und Tour-de-Ski-Champion qualifizierte sich als Neunter souverän für die K.o.-Runde der besten 30.

Bild: keystone

Er habe sich gut gefühlt, sagte Dario Cologna im SRF-Interview und zeigte sich zufrieden: «Für einen Sprint war das gut. Es ist schwierig zu sagen, was das für die weitere Tour de Ski bedeutet. Ich freue mich jedenfalls auf die nächsten Rennen.» Im Viertelfinal scheiterte er als Dritter seines Laufs knapp um drei Zehntelsekunden. Letztmals war Cologna im Januar 2018 in Seefeld als Zehnter in einem Sprint besser klassiert.

Als einziger Schweizer schaffte es Jovian Hediger in die Halbfinals. Dort war der Waadtländer chancenlos, so dass der 12. Rang resultierte. Insgesamt hatten sechs Schweizer die Viertelfinals erreicht, Hediger kam als einziger eine Runde weiter. (ram)

