Ski-Star Marco Odermatt ist 32 Jahre alt, wenn 2030 die Olympischen Spiele stattfinden – und vielleicht immer noch ein Überflieger. Bild: keystone

Hohe Zustimmung beim Volk – Swiss Olympic will Winterspiele 2030 in der Schweiz

Wo finden die Olympischen Winterspiele 2030 statt? Geht es nach Swiss Olympic, dann ist die Schweiz dafür bereit. Die Unterstützung der Bevölkerung ist laut einer Umfrage gross.

Dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) gehen die Bewerber aus. Ob wegen Klimawandel oder Kritik aus der Bevölkerung: Immer weniger Länder sind zu einer Kandidatur für Winterspiele bereit.

Sechseinhalb Jahre vor den Olympischen Spielen 2030 weiss die Sportwelt deshalb noch nicht, wo sie sich dann zum Wettstreit treffen wird. Vielleicht wird es nach 1928 und 1948 (jeweils mit St.Moritz) die Schweiz sein.

Swiss Olympic jedenfalls glaubt, dass die Schweiz dazu in der Lage wäre, die Spiele auszurichten. Zu diesem Schluss kommt der Dachverband des Schweizer Sports in einer Machbarkeitsstudie, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Eine im September durchgeführte repräsentative Umfrage zeigt, dass 67 Prozent der Bevölkerung eine Durchführung Olympischer Spiele in der Schweiz befürworten.

Dezentral und ohne viele Neubauten

«Die Schweiz hat das Potenzial, das Wissen und die Unterstützung der Bevölkerung, um ab 2030 Olympische und Paralympische Winterspiele nach neuem Konzept durchzuführen», so Swiss Olympic. Die Spiele wären «dezentral, auf bestehenden Anlagen, in allen vier Sprachregionen und weitgehend privatfinanziert».

Gemäss Swiss Olympic wird die Schweiz bis zum Ende des Jahrzehnts in 13 der 14 olympischen Wintersportarten über eine «zeitgemässe, moderne Infrastruktur» verfügen. Eine geeignete Wettkampfstätte fehlt einzig im Eisschnelllauf, weshalb man ins nahe Ausland ausweichen müsste.

Es sei im Sinne der Nachhaltigkeit, weder eine fixe noch eine temporäre Anlage zu erstellen, sagte Urs Lehmann, der Präsident von Swiss-Ski. Er nannte als mögliche Austragungsorte dieser Wettkämpfe das deutsche Inzell, Heerenveen in der Niederlande und die Infrastruktur der Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina d'Ampezzo.

Hier soll 2030 – Stand jetzt – um Medaillen gekämpft werden. Bild: swiss olympic

Die Eröffnungsfeier soll in Lausanne, wo das IOC seinen Sitz hat, steigen, die Schlussfeier in Bern. Noch nicht bestimmt ist, welche Sportarten im Tessin ausgetragen werden.

Nächster Entscheid in einem Monat

Der Exekutivrat des Sport-Dachverbands beantragt dem Sportparlament, das aus den Delegierten der Sportverbände besteht und am 24. November in Ittigen seine jährliche Versammlung abhalten wird, die Schweizer Olympia-Kandidatur formal zu beschliessen.

Die olympische weht neben der Schweizer Flagge. Bild: www.imago-images.de

Neben der Schweiz haben für 2030 Frankreich und Schweden Interesse signalisiert. Das IOC gab in der vergangenen Woche an der Session im indischen Mumbai zudem bekannt, dass die Winterspiele 2030 und 2034 zusammen vergeben werden. Diese Doppelvergabe soll an der IOC-Session im kommenden Juli in Paris erfolgen.

In jüngerer Vergangenheit hatten Bewerbungen von Sion für die Austragungen 2002 und 2006 bei der IOC-Abstimmung das Nachsehen. Spätere geplante Kandidaturen scheiterten bereits am Nein des Stimmvolks in Bern, Graubünden und im Wallis. (ram/sda)