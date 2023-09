Nach Eklat an Frauen-WM: Spaniens Trainer Vilda muss gehen

Etwas mehr als zwei Wochen nach dem gewonnenen WM-Final gegen England trennte sich der spanische Fussballverband RFEF von Weltmeister-Trainer Jorge Vilda. In seiner Mitteilung zum vorzeitigen Ende der Zusammenarbeit hob der Verband das «tadellose persönliche und sportliche Verhalten» des 42-Jährigen hervor. Vilda habe eine «Schlüsselrolle beim bemerkenswerten Wachstum des Frauen-Fussballs in Spanien» gespielt, hiess es. Weshalb der bis August 2024 laufende Vertrag gekündigt wird, wurde nicht mitgeteilt.

