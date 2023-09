Messi provoziert die niederländische Bank mit Louis van Gall nach dem 2:0 im WM-Viertelfinal. Bild: IMAGO/Sven Simon

Van Gaal glaubt, die WM war manipuliert: «Messi musste Weltmeister werden»

Die Fussball-WM von Katar ist schon beinahe ein Jahr her. Doch die Viertelfinal-Niederlage der Niederlande gegen den späteren Weltmeister Argentinien (3:4 nach Penaltys) scheint dem damaligen «Bondscoach» Louis van Gaal noch tief in den Knochen zu stecken.

Gegenüber dem niederländischen TV-Sender NOS machte der 72-Jährige eine kontroverse Aussage: «Glaube ich, dass Messi Weltmeister werden musste? Ich denke schon. Ich meine das wirklich so.» Er wolle sich nicht lange damit beschäftigen, aber: «Wenn du gesehen hast, wie Argentinien seine Tore schoss und wie wir unsere Tore schossen. Wie die Argentinier Grenzen überschritten und nicht bestraft wurden … es war abgekartet.»

Die Viertelfinalpartie zwischen der Niederlande und Argentinien war an Dramatik kaum zu überbieten. Nachdem die «Albiceleste» durch Nahuel Molina und Lionel Messi mit 2:0 in Führung ging, glich die «Elftal» in einem hitzigen Spiel dank Toren von Wout Weghorst in der 83. und 101. Minute extrem spät noch aus. Am Ende musste das Penaltyschiessen entscheiden, wo sich der spätere Weltmeister aus Argentinien knapp durchsetzte.

Die Gemüter waren auch nach dem Schlusspfiff noch erhitzt. Als Messi bei einem TV-Interview den niederländischen Doppeltorschützen Weghorst sah, fauchte er ihn an: «Que miras Bobo?» – frei übersetzt aus dem Spanischen: «Was guckst du so, Dummkopf?». Nach den Niederlanden schlug Argentinien auch Kroatien und im Final dann Titelverteidiger Frankreich und krönte so die Karriere von Lionel Mesis. (abu)