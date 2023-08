Jetzt kritisiert selbst Trainer Vilda den spanischen Verbandschef nach Kuss-Eklat

Der Präsident hatte mit seinem Kuss auf den Mund von Weltmeisterin Jennifer Hermoso nach dem 1:0-WM-Endspielsieg gegen Europameister England vor Wochenfrist weltweite Empörung ausgelöst. Trotzdem verweigerte Rubiales am Freitag seinen Rücktritt, der Weltverband FIFA sperrte ihn allerdings am Samstag für 90 Tage.

Zuvor hatte der Grossteil von Vildas Trainerstab seinen Rücktritt eingereicht, die Weltmeisterinnen befinden sich im Streik. Auch der Coach der spanischen Männer-Nationalmannschaft, Luis de la Fuente, hatte das Verhalten von Verbandschef Rubiales am Samstag als «falsch» kritisiert. Beide Trainer hatten bei der ausserordentlichen Generalversammlung des Verbandes am Vortag noch während Rubiales' Wutrede applaudiert.

Bislang hatte Vilda sich noch hinter den Verbandspräsidenten gestellt. Den Berichten zufolge will er seinen Trainerjob weiterhin behalten. Im vergangenen Jahr hatte es Beschwerden von 15 Spielerinnen gegen Vilda gegeben, die sich über schlechte Gesundheit und emotionale Verfassung beklagten. Noch am Freitag hatte Rubiales dem Trainer einen neuen Vertrag angeboten.

«Ich bedauere zutiefst, dass der Erfolg des spanischen Frauenfussballs durch das unangemessene Verhalten unseres Präsidenten Luis Rubiales, das er selbst zugegeben hat, beeinträchtigt wurde», hiess es in Vildas Mitteilung, über die spanische Medien berichteten. «Es besteht kein Zweifel, dass es inakzeptabel ist und überhaupt nicht die Prinzipien und Werte widerspiegelt, die ich in meinem Leben, im Sport im Allgemeinen und im Fussball im Besonderen, verteidige.» Er verurteile «jedwede Macho-Haltung».

Roglic und Vingegaard streben an der Vuelta nach dem Triple für Jumbo-Visma

Barcelona und Madrid sind Hauptstädte des Fussballs – und in diesem Jahr Start- und Zielort der Spanien-Rundfahrt der Velorennfahrer. Im Fokus stehen dabei einmal mehr die «Gelben» des niederländischen Teams Jumbo-Visma.

Mit der Vuelta a España steht die dritte und letzte dreiwöchige Rundfahrt in diesem Radsport-Jahr bevor. Die 78. Ausgabe der Spanien-Rundfahrt startet am Samstag mit einem Teamzeitfahren in Barcelona und endet am 17. September in Madrid. Mit neun Bergankünften – das sind fünf mehr als bei der diesjährigen Tour de France – kommen die bergfesten Fahrer auf der Iberischen Halbinsel einmal mehr voll auf ihre Kosten.