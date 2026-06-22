Serena Williams wird auch im Einzel ihr Comeback geben. Wie die Wimbledon-Organisatoren am Sonntag mitteilen, erhält die 44-Jährige eine Wildcard für das Grand-Slam-Turnier in London. Ihr bislang letztes Einzel hat die US-Amerikanerin und 23-fache Grand-Slam-Siegerin 2022 bestritten. Zuletzt gab Williams, die Mutter zweier Kinder, bereits im Doppel an der Seite von der Kanadierin Victoria Mboko ihr Comeback. «Ich hatte nichts Besseres zu tun. Ich war es leid, zu Hause rumzusitzen», scherzte sie danach Anfang Juni über den Grund für ihr Comeback.
Darüber, ob sie bald auch im Einzel ihre Rückkehr geben würde, hielt sich Williams zuletzt bedeckt. In Queen's, wo sie im Doppel angetreten war, sagte sie im Rahmen einer Pressekonferenz: «Ich denke, ich werde noch etwas mehr trainieren. Ich möchte wieder Einzel spielen und wir werden sehen, ob ich das schaffe. Und wenn nicht, ist das im Moment einfach nicht mein Weg.»
Nun ist jedoch klar: Es ist ihr Weg. Sie erhält für das Rasen-Turnier die achte und letzte Wildcard der Frauen. Bereits vor wenigen Tagen hatten die Wimbledon-Organisatoren angekündigt, dass Serena Williams für das Doppel gemeinsam mit ihrer Schwester Venus eine Wildcard erhalten würde. In London feierte Williams insgesamt sieben Grand-Slam-Titel, den ersten 2002, den letzten im Jahr 2016. (pre/sda)
Darüber, ob sie bald auch im Einzel ihre Rückkehr geben würde, hielt sich Williams zuletzt bedeckt. In Queen's, wo sie im Doppel angetreten war, sagte sie im Rahmen einer Pressekonferenz: «Ich denke, ich werde noch etwas mehr trainieren. Ich möchte wieder Einzel spielen und wir werden sehen, ob ich das schaffe. Und wenn nicht, ist das im Moment einfach nicht mein Weg.»
Nun ist jedoch klar: Es ist ihr Weg. Sie erhält für das Rasen-Turnier die achte und letzte Wildcard der Frauen. Bereits vor wenigen Tagen hatten die Wimbledon-Organisatoren angekündigt, dass Serena Williams für das Doppel gemeinsam mit ihrer Schwester Venus eine Wildcard erhalten würde. In London feierte Williams insgesamt sieben Grand-Slam-Titel, den ersten 2002, den letzten im Jahr 2016. (pre/sda)
This is not a drill.@serenawilliams will compete in the 2026 ladies' singles at #Wimbledon as a wild card. pic.twitter.com/1vHnDEQ4xm— Wimbledon (@Wimbledon) June 21, 2026