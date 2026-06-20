A group of Brazilian fans learnt of Philadelphia's 'Rocky Curse' (That any fanbase putting their paraphernalia on the statue of Rocky Balboa will lose), so they put an Argentina jersey on it
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In Mexiko sind auch die Stiere im WM-Fieber ++ Brasilianer möchte Argentinien «verfluchen»
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
So kann man einen Fluch auch zu seinem Vorteil nutzen
Die Mexikaner und die Tiere
#VIRAL | 🇲🇽🐂🔥 “El refuerzo que nadie esperaba para la Selección Mexicana”— El Heraldo de México (@heraldodemexico) June 19, 2026
Un aficionado mexicano sorprendió a todos al sacar a su toro para alentar al Tri, protagonizando una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
El video no tardó en hacerse viral,… pic.twitter.com/2nebAzo5YW
Auf diese Kollabo haben wir alle gewartet
Norway teaching Scotland how to row ❤️❤️🏴🏴🇳🇴🇳🇴🇳🇴THis is what the World Cup is all about 🤝❤️🏴@WeAreSTVRadio pic.twitter.com/wkRUlNXEM3— Cat Harvey (@MissCatHarvey) June 19, 2026
Algerien legt wegen Messi-Foul Protest gegen Argentinien-Sieg ein
Zwei Schotten über dem Atlantik
What a journey! 👏🏴— BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) June 19, 2026
Two Scotland fans have flown across the Atlantic in a small propeller plane to the World Cup ⚽https://t.co/4O9iGafJ7w pic.twitter.com/dFBOdHq05Z
Flagge frisst Freiwilligen
When the World Cup pre-match ceremony goes wrong but you still gotta secure the bag! 😭🏆 pic.twitter.com/rfk2DBYZmV— Ultras Clips (@ultras_clips) June 19, 2026
Auch die Schotten haben nun eine Ente
Mexico isn't the only team with a duck this FIFA World Cup— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 18, 2026
(via IG/dawnducky08, X/bbcsportscot) pic.twitter.com/gD3uIfX0qU
Vozinhas Mutter darf endlich an die WM reisen
Iran kündigt Beschwerde an
Irans WM-Reise gleicht einem Spiessrutenlauf. Mehreren Mitgliedern des Trainerstabs und der WM-Delegation verweigerten die USA die Ausstellung von Visa für das Turnier. Wegen verschiedener Schikanen musste der Verband sein WM-Camp aus den USA nach Mexiko verlegen. Für die Auftaktpartie in Los Angeles gegen Neuseeland durfte die Mannschaft trotz FIFA-Protokoll erst nach langem Hickhack am Vortag anreisen, noch am Matchtag musste sie das Land wieder verlassen. Auch vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Belgien am Sonntag (21.00 Uhr Schweizer Zeit) darf sie nicht früher anreisen.
«Diese Restriktionen verstossen gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung aller teilnehmenden Mannschaften und könnten die Vorbereitung beeinträchtigen», argumentierte ein Teamoffizieller in der Erklärung des Verbandes. (riz/sda)
Manzambi brach Rekord
So reagierte Katars Madibo, als er sah, was er angerichtet hat
Madibo's reaction after seeing Ismael Kone's injury
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Wende im Fall Wahi
Der im Januar von Eintracht Frankfurt an den französischen Erstligisten Nice ausgeliehene Wahi war vor seiner WM-Reise offenbar in Frankreich zeitweise in Polizeigewahrsam gekommen. Die Staatsanwaltschaft Marseille bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur dpa, dass ein 23-jähriger Fussballer am 29. Mai wegen des Verdachts auf bandenmässigen Betrug, bandenmässige Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäsche festgenommen wurde.
Darum geht es:
Auch im norwegischen Parlament wird bereits gerudert
🚨🚨| Following the Norwegian supporters started the rowing trend, the parliament of Norway responded.🤣pic.twitter.com/ab4NaI63SM— CentreGoals. (@centregoals) June 18, 2026
Neymar fällt auch gegen Haiti aus
Neymar hat wegen einer Wadenverletzung schon seit gut einem Monat kein Pflichtspiel mehr bestritten und bekam überraschend dennoch ein Aufgebot von Carlo Ancelotti. Diese Woche konnte er immerhin wieder auf dem Rasen trainieren - phasenweise mit Ball, kurzzeitig sogar im Kreise seiner Teamkollegen. Der frühere Weltklasse-Stürmer befinde sich in der «letzten Phase seiner Genesung», teilten die Brasilianer mit. (riz/sda/dpa)
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