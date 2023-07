Armin Wolf gönnt sich eine Wasserdusche und wird dafür abgefeiert

Video: instagram/zeitimbildk

Ösi-TV-Moderator gönnt sich eine Wasserdusche und wird dafür abgefeiert

Wenn jemand weiss, wie man sich an heissen Tagen abkühlt, dann ist es der österreichische TV-Moderator Armin Wolf. Nach der Ausstrahlung des Nachrichtenjournals «Zeit im Bild 2» leerte er sich eine Wasserflasche über den Kopf. Denn auch in Österreich herrschten am Dienstag Temperaturen über 30 Grad Celsius.

Das Video hat auf Instagram über eine Million Aufrufe. In den Kommentarspalten wird Wolf für diese Aktion abgefeiert. Er sei «der Geilste» und bei jedem anderen TV-Moderator wäre es peinlich gewesen.

