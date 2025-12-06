klar
DE | FR
burger
Videos
Wissen

Fischender Wolf: Die Tiere sind schlauer als bisher angenommen

Video: watson/lucas zollinger

Videoaufnahmen zeigen, dass Wölfe schlauer als bisher angenommen sind

In Britisch-Kolumbien fischen die Wölfe. Das Verhalten der Tiere zeugt von komplexer Intelligenz. Das wirft Fragen auf – auch über die Wolfsjagd.
06.12.2025, 18:4606.12.2025, 18:46
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger

Ein kürzlich im Wissenschaftsjournal Ecology & Evolution erschienenes Paper geht der Frage nach, ob Wölfe intelligenter als bisher angenommen sind – und was das bedeuten würde. Auslöser für diesen wissenschaftlichen Diskurs sind Videos, die letztes Jahr im Territorium der «Haíɫzaqv Nation» im heutigen Britisch-Kolumbien, Kanada, aufgenommen wurden. Sie zeigen etwas Verblüffendes: Wölfe, die fischen. Hier kannst du dir die Szene selbst anschauen:

Video: watson/lucas zollinger

Die beiden Clips wurden bereits am 14. Februar und am 29. Mai 2024 in der Region des Ortes Bella Bella aufgenommen. Haíɫzaqv-Stammeshüter bringen dort schon seit 2023 Krabbenfallen aus, um die invasive Gemeine Strandkrabbe zu bekämpfen. Als immer wieder leere, beschädigte und zerstörte Fallen gefunden wurden, haben sie Kameras installiert. Und sind so den Wölfen auf die Spur gekommen. Die Tiere haben es dabei auf die Köderfische abgesehen, mit denen eigentlich die Krabben in die Netze gelockt werden sollen.

Die Haíɫzaqv werden auch Heiltsuk oder eben Bella Bella genannt.

Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gleichen die Aufnahmen einer Sensation. So sollen bisher noch nie Wölfe dabei beobachtet worden sein, ein Werkzeug zur Nahrungsbeschaffung zu benutzen. Das aufgezeichnete Verhalten deute auf ein ausgeprägtes Verständnis der Falle und eine ausgeprägte kognitive Fähigkeit im weiteren Sinne hin, schreiben Kyle A. Artelle und Paul C. Paquet, die Verfasser des Ecology-&-Evolution-Artikels.

Dies sei besonders bemerkenswert, weil es sich bei diesen Wölfen um wilde Tiere handle. Oft seien es domestizierte Tiere, die Werkzeuge einsetzen – erstens, weil in ihrer Umgebung mehr davon vorhanden sind und zweitens, weil ihre gesicherten Lebensumstände exploratives Verhalten eher zulassen.

Sind Wölfe schlauer, weil sie nicht gejagt werden?

Obwohl der Einsatz von Werkzeugen in der Wissenschaft mittlerweile nicht mehr als der (einzige) ausschlaggebende Faktor für die Intelligenz einer Spezies gilt, setzt er eine gewisse kognitive Komplexität voraus. Dies könnte laut den beiden Autoren weitere ethische Überlegungen nach sich ziehen. So würden bei vielen Arten die Wahrnehmung komplexer Intelligenz positiv mit der angenommenen Pflicht zur Fürsorge und Rücksichtnahme assoziiert.

Fragenbot
Schweizer Jäger nimmt Stellung zu Wolfsabschüssen

Ein Bewusstsein für die Intelligenz des Wolfs könnte also zu einer Neubewertung der gängigen negativen Wahrnehmung dieser Spezies führen. Ausserdem sei es möglich, dass die Wölfe in Bella Bella diese Fähigkeit nur entwickelt haben, weil sie dort kaum gejagt würden, was zusätzliche Fragen zu den Folgen der Wolfsjagd aufwerfe.

Mehr News aus Kanada:

Weitere interessante Tiervideos:

Dieses Video beweist: Kakadus sind viel schlauer, als du denkst!

Video: watson/Lucas Zollinger

Dieser Elefant schält Bananen – und das schneller als du!

Video: watson/Lucas Zollinger

Studie zeigt, wie schlau Papageien wirklich sind

Video: watson/Lucas Zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Was Waldtiere tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen
1 / 35
Was Waldtiere tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen

Rehbock hasst Eulen in 3 ... 2 ... 1 ...
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ist das wirklich ein Schattenwolf?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
11 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
11
Grosse Sonnenflecken entdeckt – Chancen auf Polarlichter in der Schweiz steigen
In den kommenden Tagen könnten am Schweizer Nachthimmel erneut Polarlichter zu sehen sein. Allerdings kann es auch zu technischen Störungen kommen. Schuld sind grosse Sonnenflecken, die entdeckt wurden.
Forschende haben gleich mehrere grosse Sonnenflecken-Gruppen entdeckt. Das könnte Auswirkungen auf das Leben auf der Erde haben. Es bestehe eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass in den kommenden Tagen ein Sonnenflare auftritt und eine Plasmawolke Richtung Erde geschickt wird, berichtet unter anderen das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Das wiederum bedeutet, dass es zu Störungen bei Satelliten und somit etwa GPS, aber auch in der Stromversorgung kommen könnte.
Zur Story