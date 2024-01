Video: watson/aya baalbaki

Du denkst, du isst zu schnell? Falsch gedacht!

100 Sushi-Teller in 35 Minuten, 100 Momos in knapp 10 Minuten, ein 8-Kilo-Steak in 70 Minuten. Für Raina Huang überhaupt kein Problem. Die 29-Jährige aus Kaliforniern ist nämlich professionelle Schnellesserin.

Sie versucht, innerhalb einer bestimmten Zeit, riesige Portionen herunterzuschlingen. Raina Huang filmt sich dabei und lädt das Beweis-Video schliesslich auf Social Media hoch.

Du kannst also beruhigt sein, wenn du dir Sorgen darüber machst, dass du zu schnell schnabulierst.

(aya)