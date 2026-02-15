Video: watson/Elena Maria Müller

Ärzte-Deepfakes werben für Erektions-Kapseln

Mehr «Videos»

Emilie Strzoda ist Ärztin und postet regelmässig auf den sozialen Medien. Dabei erzählt sie von ihrem Alltag oder macht Informationsvideos. Eines davon wurde für einen Deepfake verwendet. Darin warb sie für Rote-Bete-Kapseln, die gegen Erektionsprobleme helfen sollen.

Das Recherchezentrum Correctiv hat Deepfakes Dutzender Ärztinnen und Ärzte auf TikTok gefunden, die trotz wiederholter Meldung dieser Inhalte und der Profile, die sie verbreitet haben, monatelang auf der Plattform blieben.

Nein, diese Kapseln helfen nicht gegen Errektionsstörungen

Laut Correctiv sind solche Kapseln keine Wunderheilmittel und es gibt keine Studien, die eine Wirkung von Rote Bete gegen Erektionsprobleme belegen. Zudem dürfte die Ärztin gar nicht für solche Mittel Werbung machen, da sie nur berufsbezogene Informationen teilen darf.

Solche Deepfakes können einerseits dem Ruf der betroffenen Ärztinnen oder Ärzte schaden, sie vermindern aber auch das Vertrauen in sie und in den Schutz der Patientinnen und Patienten.

Wie du Deepfakes erkennst

Bei Deepfakes kommt es immer wieder zu inhaltlich unpassenden Schnitten und Sprüngen im Bild. Die Gestik und die Mimik sind meist nicht synchron mit dem, was im Video gesagt wird, und ausserdem sind die Proportionen der Personen meist ungewöhnlich. Deepfakes sind zwar zu erkennen, aber sie erfordern ein genaues Hinsehen.

Eigentlich müsste TikTok solche Inhalte sofort löschen, da sie gegen das Urheberrecht verstossen. Zudem dürfen keine irreführenden Behauptungen zu Produkten gemacht werden, was bei den empfohlenen Kapseln der Fall ist.

Mehr Videos:

Video: watson/Team watson

Video: watson/lucas zollinger