«Ich bin der sicherste Sexualpartner»: HIV-Positiver klärt auf

Emanuella Kälin Folge mir

Heute ist Welt-Aids-Tag. Schätzungen zufolge leben in der Schweiz rund 17'500 Menschen mit HIV. Im vergangenen Jahr gab es 318 Neuinfektionen. Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist dies ein Rückgang von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Vor acht Jahren erhielt Ivo Schauwecker seine HIV-Diagnose. Der Zürcher erzählt, dass Gesprächspartner ihm oft mit Mitleid begegnen, wenn er darüber spricht. Das ist für Schauwecker nicht nur unangenehm, er findet es auch schlichtweg nicht nötig:

«HIV ist bei uns kein Todesurteil»

In der Schweiz, wo die notwendigen Medikamente verfügbar sind, kann er nämlich ein ganz normales Leben führen.

In unserer Gesellschaft sei eine HIV-Infektion gleich mit einem doppelten Stigma behaftet: Einerseits werde generell nicht viel über Krankheiten gesprochen, und wenn eine solche dann noch mit Sexualität einhergeht, entstehe ein Tabu.

Ivo Schauwecker ist an der ETH Zürich im Bereich Humanforschung und Forschungsethik tätig. Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn in der klinischen Forschung war er in den 90er-Jahren an HIV-Studien beteiligt.

Aktuell engagiert er sich auch neben seinem Job. Er ist im Positivrat Schweiz, im Positive Life Advisory Board der AIDS-Hilfe Schweiz aktiv und fördert als Präsident von EUPATI Schweiz die Patientenbeteiligung im Gesundheitswesen.

Wie gefährlich Ivo Schauwecker für andere wirklich ist und wie seine Datingpartner darauf reagierten, siehst du im Video:

