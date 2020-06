Videos

International

Mit scharfen Waffen gegen BLM-Protestler



Video: watson/Lino Haltinner

Mit scharfen Waffen gegen BLM-Demonstranten

Als am Sonntag Hunderte Demonstrierende der Black-Lives-Matter-Bewegung in eine sogenannte «Gated Community» in Missouri (USA) einbrachen und am Haus des Anwaltspaares Krewsons vorbeimarschierten, wurden sie mit einer heftigen Überraschung konfrontiert.

Das Paar fuchtelte mit einem halbautomatischen Gewehr und einer Pistole auf ihrem Grundstück herum, um die Protestierenden fernzuhalten. Die Liegenschaft der Krewsons befindet sich in St. Louis, wo die reichsten Einwohner der Stadt leben. (lha)



DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Gewalt an Schwarzen-Protesten in Minneapolis Amerikaner müssen beinahe Fenster einschlagen, um wählen zu können Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter