62-Jähriger quetscht Frau in U-Bahn-Drehkreuz ein – und klaut ihr das Portemonnaie

Vergangene Woche wurde eine Frau in New York Opfer eines fiesen Diebstahls. Ein Mann hat die 26-Jährige in einem Drehkreuz eingesperrt und anschliessend ihr Portemonnaie geklaut. Ein von der Polizei veröffentlichtes Video zeigt die Szene:

Das Portemonnaie der Frau wurde gefunden – jedoch leer. Wenige Tage später hat die Polizei den Dieb festnehmen können.

(aya)

