Elon Musks Sohn stiehlt seinem Vater die Show im Oval Office

Elon Musk führt aktuell im Namen des US-Präsidenten Donald Trump umfassende Sparmassnahmen und Umstrukturierungen am Staatsapparat durch. Eigens dazu wurde auch das «Department of government efficiency» (Doge), also übersetzt das Amt für Regierungseffizienz gegründet.

Gestern trat Musk im Oval Office des Weissen Hauses zusammen mit Trump vor die Medien, um Fragen zu den bisherigen und künftigen Amtshandlungen von Doge zu beantworten. Mit im Schlepptau: sein vierjähriger Sohn mit dem schillernden Namen X Æ A-12. Und dieser stahl sowohl seinem Vater als auch Trump die Show:

Während Musks rund 30-minütigem Auftritt tat der Junge, langweilte sich der Vierjährige offenbar. So streunte er um die Beine seines Vaters, turnte auf seinen Schultern herum, tuschelte mit Trump, brabbelte vor sich hin, beantwortete eine komplexe Reporterfrage mit einem einfachen «Nein» oder bohrte in die Nase und strich seinen «Fund» kurzerhand ans Pult von Trump. Dieser hatte ihn den Reportern zuvor als «Individuum mit sehr hohem IQ» vorgestellt.

Die Mutter des Kleinen ist übrigens die berühmte kanadische Musikerin Grimes:

Musk, der reichste Mann der Welt, hat mindestens zwölf Kinder. X Æ A-12 ist dabei das erste gemeinsame Kind mit der kanadischen Sängerin Grimes, von der Musk mittlerweile getrennt ist. Insgesamt haben die beiden drei Kinder. Über ein Jahr lang haben sie vor Gericht ums Sorgerecht über die Kinder gekämpft. Mittlerweile wurden die Verhandlungen eingestellt, wie sie ausgingen, ist nicht bekannt. (lzo)

