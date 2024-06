So rasten die Kommentatoren bei Vargas‘ Traumtor aus

Video: watson/Aya Baalbaki

So rasten die Kommentatoren beim Traumtor von Vargas aus

Die Schweiz zieht gegen ein enttäuschendes Italien verdient in den EM-Viertelfinal ein. Remo Freuler bringt die Schweiz vor der Pause mit 1:0 in Front. Kurz nach der Halbzeit sorgt ein traumhafter Schlenzer von Ruben Vargas zum 2:0 in den Winkel für die Vorentscheidung.

Unhaltbar für Italien-Goalie Gianluigi Donnarumma fliegt die Kugel in die Maschen. So haben Kommentatoren aus der ganzen Welt auf das Traumtor reagiert:

Video: watson/Aya Baalbaki

(aya)