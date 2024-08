Video: watson/lucas zollinger

50-Jährige war 40 Tage lang an einen Baum gekettet – jetzt wurde sie gerettet

Mehr «Videos»

Es ist eine schockierende Geschichte, die sich im Westen Indiens, rund 450 Kilometer südlich von Mumbai zugetragen hat. Die 50-jährige US-Amerikanerin Lalita Kayi Kumar soll in einem abgelegenen Waldgebiet an einen Baum gekettet und 40 Tage lang ohne Essen zum Sterben zurückgelassen worden sein. Kurz vor dem Verhungern wurde sie schliesslich gefunden. Videos zeigen die Momente der Rettung und wie sie im Krankenhaus «erzählt», was ihr widerfuhr:

Video: watson/lucas zollinger

Kumar wurde im Distrikt Sindhudurg im indischen Bundesstaat Maharashtra gerettet, nachdem ein Hirte ihre Schreie gehört, sie entdeckt und die Polizei verständigt hatte. Da sie dehydriert und kurz vor dem Verhungern war, wurde sie zur Behandlung in ein Krankenhaus im benachbarten Bundesstaat Goa überstellt. Laut Ärzten und der Polizei leidet sie unter psychischen Störungen. Unfähig zu sprechen, schrieb sie im Krankenhaus auf, was ihr mutmasslich zugestossen war – und beschuldigte ihren Ehemann, sie angekettet und ihr eine Psychosen-auslösende Substanz verabreicht zu haben.

Polizei ermittelt und sucht Ehemann

Am Tatort wurden auch die Ausweise und Papiere von Lalita Kayi Kumar gefunden. Sie soll vor zehn Jahren nach Indien gekommen sein und ihr Visum sei abgelaufen, teilten die Behörden mit. Im indischen Bundesstaat Tamil Nadu soll sie eine Yoga-Ausbildung gemacht und geheiratet haben.

Die Polizei soll den Hinweisen nun nachgehen, sei aber skeptisch, dass die Frau 40 Tage lang hätte überleben können. «Als wir sie entdeckten, war sie stark dehydriert. Es scheint, dass sie mindestens 48 Stunden lang dort festsass», sagte Amol Chavan von der Polizei in Sawantwadi zum Indian Express. Der Ehemann werde gesucht.

Lalita Kayi Kumar sei aktuell ausser Lebensgefahr, leide aber unter psychischen Beschwerden und sei unfähig zu sprechen. (lzo)

Weitere aktuelle Videos:

Biden und Putin begrüssen Gefangene nach dem grössten Austausch seit dem Kalten Krieg

Video: watson/lucas zollinger

Im Gummiboot auf die Limmat – aber wie gut kennen «Böötler» die Regeln?

Video: watson/emanuella kälin

Erdogan ohrfeigt einen Jungen – Szene wird heiss diskutiert