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Überschwemmungen in Hawaii – Surferparadies überflutet

Video: watson/elena maria müller

Surferparadies auf Hawaii überflutet – Weitere Regenfälle erwartet

22.03.2026, 10:5222.03.2026, 10:52

Aufgrund heftiger Regenfälle sind Teile der Insel Oahu überflutet worden. Rund 4000 Menschen wurden evakuiert. Ein 120 Jahre alter Damm droht einzubrechen, was weitere verheerende Schäden verursachen würde. Todesopfer gibt es bisher keine.

Die heftigen Regenfälle wurden durch ein Kona-Tief verursacht. Ein saisonaler, sich langsam bewegender subtropischer Zyklon, der sich in den Wintermonaten typischerweise westlich oder nordwestlich von Hawaii bildet. Die Überschwemmungen sind so heftig wie seit über 20 Jahren nicht mehr – Expertinnen und Experten machen den Klimawandel dafür verantwortlich. Die verursachten Schäden werden schätzungsweise eine Milliarde Dollar kosten. (emm, dw, sda, reuters)

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Überschwemmungen auf Hawaii – Tausende verlassen ihre Häuser
Nach tagelangen Regenfällen auf Hawaii, die vielerorts zu Überschwemmungen führten, haben die Behörden auf der Insel Oahu Evakuierungen angeordnet. Dort habe der Pegelstand am Wahiawa-Damm einen kritischen Wert erreicht, teilte die Notstandszentrale mit. Sollte der Damm brechen, drohten lebensgefährliche Überflutungen. In der Region im Norden der Insel seien mehr als 4000 Anwohner betroffen, sagte eine Sprecherin dem US-Sender CNN. Die Nordküste von Oahu ist als Surferparadies bekannt.
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