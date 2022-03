Video: watson

Beckham spendet seinen 70-Millionen-Insta-Account an eine ukrainische Ärztin

Iryna arbeitet zur Zeit oft 24 Stunden am Stück auf der Neugeborenenstation in Charkiw – nahe der russischen Grenze. Gestern hat Ex-Fussball-Star David Beckham der Ärztin seinen Instagram-Kanal überlassen. Iryna gibt über 70 Millionen Menschen Einblicke in den Kriegsalltag in der Ukraine:

