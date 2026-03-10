Video: watson/Elena Maria Müller

Nach Angriff auf Öllager im Iran: WHO warnt vor «schwarzem Regen»

Am Montag, 9. März flogen die USA und Israel erneut Angriffe auf eine Ölraffinerie in Teheran. Ziel ist es, die iranischen Energievorräte zu vernichten.

Die UN-Gesundheitsbehörde, die ein Büro im Iran unterhält und bei Gesundheitsnotfällen mit den Behörden zusammenarbeitet, gab an, in dieser Woche mehrere Berichte über ölhaltigen Regen erhalten zu haben. Dieser sogenannte «schwarze Regen» ist sehr sauer.

WHO-Pressesprecher Christian Lindmeier warnte heute an einer Pressekonferenz in Genf vor dem Regen, da dieser erhebliche Atemwegsschäden verursachen kann. Entsprechend sind die Iranerinnen und Iraner je nach Region dazu angehalten, zu Hause zu bleiben. (reuters, emm)

