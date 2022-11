Klimaaktivisten blockieren mit Velos Flughafen Amsterdam

Laut Greenpeace sei daher Ziel der Aktion gewesen, deutlich zu machen, dass die Treibhausgas-Emissionen durch den Flugverkehr reduziert werden müssten. Der Flughafenchef Ruud Sondag antwortete in einem offenen Brief, der Flughafen engagiere sich für emissionsfreie Flughäfen bis 2030 und einen klimaneutralen Luftverkehr bis 2050. (fwe)

Die Aktion fand einen Tag vor der UN-Klimakonferenz COP27 in Ägypten statt. Die Demonstrierenden fordern «weniger Flüge, mehr Züge und ein Verbot von unnötigen Kurzstreckenflügen und Privatjets», wie Dewi Zloch von Greenpeace sagte.

Die Polizei versuchte, die Gruppen aufzulösen – was nur bedingt gelang. Die Klimaaktivisten und -aktivistinnen fuhren mit ihren Velos umher und entgingen so teils den Festnahmen. Trotzdem hat die niederländische Polizei hunderte der Personen festgenommen:

Am Samstag haben hunderte Klimaaktivisten und -aktivistinnen den niederländischen Flughafen Schiphol blockiert. Die Personen der Umweltorganisationen Greenpeace und Extinction Rebellion haben sich vor Privatjets gesetzt und sind mit Velos über das Gelände gefahren. Der Linienverkehr war jedoch nicht beeinträchtigt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Ruiz sagt ab, will Bruderer? Das Sommaruga-Nachfolge-Karussell dreht

SP-Reibereien: Jositsch erhält Rückendeckung – Meyer will, dass er verzichtet

Du weisst nicht, um was es bei den Midterms geht? Wir erklären es in 2 Minuten

Nächsten Dienstag richten sich die Augen auf die USA: Dann finden die Midterms statt. Weshalb diese so wichtig sind und um was es genau geht, erklären wir dir in nur zwei Minuten: