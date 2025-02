Bernie Sanders schiesst auf Social Media gegen Elon Musk

In diesem Video, das auf TikTok innerhalb von vier Tagen über 6,6 Millionen Aufrufe und knapp 700'000 Likes gesammelt hat, erklärt Sanders, dass Musk gerade dabei sei, die US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit (USAID) auseinanderzunehmen. Er bemerkt dabei an, dass es notabene der reichste Mann der Welt sei, der nun also kranken und hungrigen Kindern weltweit die Hilfe verwehre. Und das sei erst der Anfang.

In den sozialen Medien wie TikTok ruft Sanders regelmässig zum Klassenkampf gegen die Schicht der Milliardäre auf – und geht damit auch regelmässig viral. Er erzählt dabei auch, was seiner Meinung nach der Endplan von Musk und Konsorten sei:

Israel will angeblich bald iranische Atomanlagen angreifen

Die US-Regierung von Donald Trump steht voll hinter Israel. Doch ein möglicher Schlag gegen Irans Atomanlagen trifft auch in Washington auf Skepsis.

Der Machtwechsel in Washington befeuert in Israel offenbar die Planungen für weitere Militärschläge gegen den Erzfeind Iran. Das geht aus einem aktuellen US-Geheimdienstdossier hervor, über das die «Washington Post» berichtet. Demnach könnte Israel schon in den kommenden sechs Monaten gegen die iranischen Atomanlagen in Fordo und Natanz losschlagen.