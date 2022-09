Video: watson/Aya Baalbaki

Peinliche Tank-Panne – Frau vergisst Zapfpistole am Auto

Scheinbar ist nichts unmöglich – nicht einmal diese Geschichte hier. Mutter und Tochter gehen an einer Tankstelle ihr Auto auffüllen. Danach fahren sie weiter, wie man das halt so macht, wenn man fertig ist. Das Problem bei den beiden: Sie fahren inklusive Zapfpistole, die noch am Auto hängt, weiter. Erst Minuten später werden sie darauf aufmerksam.

Wie oft so etwas laut einer Tankstellen-Mitarbeiterin passiert? Sieh selbst:

Video: watson/Aya Baalbaki

(aya)

