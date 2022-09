Ukraine zeigt besondere US-Rakete – dann kommt der Abschuss

9 Jahre Rechtsstreit, 9 Sekunden Staubwolke: Indische Twin Towers gesprengt

Nach einem jahrelangen Rechtsstreit haben Behörden in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi am Sonntag, 28. August, zwei Hochhäuser gesprengt. In nur neun Sekunden wurden die beiden Gebäude zu Schutt und Asche reduziert. Wie es aussieht, wenn rund 3700 Kilogramm Sprengstoff in einem Wohnquartier gezündet werden, siehst du im Video: