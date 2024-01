Iranische Journalistinnen kommen aus Gefängnis frei – und werden direkt wieder verklagt

Die Freude war gross, als Nilufar Hamedi und Elaheh Mohammadi am 14. Januar nach über 400 Tagen aus dem berüchtigten Evin-Gefängnis in Irans Hauptstadt Teheran freigelassen wurden. Sie wurden von dutzenden Familienangehörigen, Unterstützerinnen und Unterstützern mit Blumen und Jubel empfangen, Freudentränen flossen. Bereits jetzt droht jedoch ein neues Strafverfahren die Freude zu trüben:

Wie der Ex-Präsident und seine MAGA-Bewegung die Naivität und Toleranz der liberalen Demokraten ausnutzen.

Wladimir Lenin siegte in der Oktoberrevolution nicht, weil er die Mehrheit der Russen hinter sich hatte. Die Kommunisten nannten sich zwar Bolschewiken («Mehrheitler»), hatten aber meist weniger Mitglieder als die Sozialdemokraten, die Menschewiki («Minderheitler»). Lenin gewann die Oberhand, weil er die Missbrauchs-Möglichkeiten, die eine Demokratie bietet, brutal und rücksichtslos zu seinen Gunsten ausnutzte. Tatsächlich waren die Sozialdemokraten in der Mehrheit. Sie hielten sich jedoch an die Spielregeln der Demokratie und wurden deshalb gnadenlos ausgetrickst. Lenin verspottete sie in der Folge als «nützliche Idioten».