Teenie schwingt Python herum – du darfst 3-mal raten, wo das passiert ist

Australien. Genau.

Rosie Wightman ist 12 Jahre alt und wohnt in Queensland. Ihre Haustiere sind ein Hund und ein Meerschweinchen. Für Letzteres hat sie am 28. Januar ihr Leben riskiert. Grund: Eine grosse Schlange hat das Nagetier gepackt. Ohne einmal zu blinzeln, packt Rosie die Schlange am Schwanz und schwingt sie herum.

Es dauert nicht lange, bis ihr Vater in den Garten eilt. Was danach passiert, siehst du im Video:

