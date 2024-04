Video: watson/Lucas Zollinger

Italienische Feuerwehr rettet Schweizer Kletterer am Capo Noli

Der Capo Noli, direkt am Mittelmeer gelegen, ist einer der beliebtesten Kletter-Spots in der italienischen Region Ligurien. Gestern hat die italienische Feuerwehr ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie dort zwei Kletterer mit einem Hubschrauber gerettet werden mussten. Gemäss lokalen Medien soll es sich dabei um Schweizer gehandelt haben. Hier das Video:

Video: watson/Lucas Zollinger

Warum die beiden Kletterer in der Wand über dem Meer stecken blieben, ist unklar. TicinOnline mutmasst, es könnte aufgrund starker Winde gewesen sein. Gleichzeitig gibt es widersprüchliche Medienberichte, sowohl in Italien als auch in der Schweiz. So schreibt der Blick, die Männer hätten leichte Verletzungen erlitten, und auch today.it bestätigt, sie seien ins Krankenhaus Santa Corona in Pietra Ligure gebracht worden. TicinOnline berichtet hingegen, die Männer seien unverletzt geblieben. Diese Version der Geschehnisse stützt auch ein Artikel von Savona News. Eine Anfrage bei der Feuerwehr von Ligurien, welche diese offenen Fragen klären sollte, blieb bisher unbeantwortet. (lzo)

