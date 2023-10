Video: youtube/Peterincan

Eindrückliches Video zeigt Kanadas Rekord-Waldbrände von 2023 aus dem All

Mehr «Videos»

In Kanada wüteten dieses Jahr verheerende Waldbrände – die schlimmsten in der Geschichte des Landes. Im Mai brachen die ersten Feuer aus. Bis zum 5. September war eine Fläche von 16,5 Millionen Hektar niedergebrannt. Mehr als 6132 Brände trugen zur Zerstörung bei.



Zum Vergleich: Das ist eine Fläche grösser als Griechenland und mehr als doppelt so gross wie der Rekord von 1989, schreibt Kanadas Regierung.



Peter Atwood ist Kartograph und digitaler Content Producer aus Nova Scotia in Kanada. Auf seinem YouTube-Kanal hat er das Ausmass der Brände jetzt visuell – aus der Perspektive des Weltalls – dargestellt:

Video: youtube/Peterincan

Jeder helle Punkt sei ein Infrarot-Hotspot, der von NASA-Satelliten erfasst wurde. Die Rauchfahnen stammten aus atmosphärischen Aerosol-Daten, die mit dem GEOS-Modell der NASA erstellt wurden, schreibt Atwood unter dem Video. (lzo)

Mehr zu den verheerenden Waldbränden dieses Jahres:

Kanada erlebt die schlimmsten Waldbrände in der Geschichte des Landes

Video: watson/lucas zollinger

Schwere Waldbrände in Hawaii

Video: watson

In Griechenland wüteten am Wochenende über 80 Brände – ein Überblick im Video