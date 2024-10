Video: watson/lucas zollinger

Dieser Ex-Obdachlose aus New York hat schon in über 300 Filmen mitgespielt

Lucas Zollinger Folge mir

Schon mal was von «Radioman» gehört? Wenn nicht, bist du nicht allein. Und das, obwohl du ihn bestimmt auch schon mal gesehen hast – ob bewusst oder unbewusst.

Eigentlich würde Craig Castaldo auf den Strassen New York Citys kaum weiter auffallen. Und doch ist der mittlerweile 74-Jährige als «Radioman» so eine Art urbane Legende im «Big Apple».

So ziemlich alle Filmstars und grossen Regisseure der Welt kennen den ehemals Obdachlosen, aber sonst kaum jemand. Und das, obwohl die meisten bestimmt auch schon Filme gesehen haben, in denen er mitgespielt hat. Das ist seine Geschichte:

Castaldo wurde im Jahr 1950 geboren und wuchs im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf. Er diente im Vietnamkrieg, arbeitete dann für den U.S. Postal Service, bevor er obdachlos wurde und in eine Alkoholsucht fiel. Später fand er Arbeit an einem Zeitungsstand – dies sollte der Auslöser für seine ungewöhnliche Karriere werden. Als ihn eines Tages ein Filmteam darum bat, den Stand zu verschieben, weigerte er sich – und landete prompt in der Szene. Von da an sei er Feuer und Flamme für die Welt des Films gewesen, schreiben die «New York Times» in einem Artikel über ihn.

1989 stolperte er – mehr durch Zufall – auf das Set von «Fisher King» und lernte dort den Schauspieler Robin Williams kennen, welchen er als «guten Freund» bezeichnet. Dieser würde viele Jahre später über ihn sagen:

«Er hat wahrscheinlich in mehr Filmen mitgewirkt als ich.» Robin Williams in der dokumentation «radioman»

«Fisher King» sollte nur das erste von unzähligen Filmsets sein, die «Radioman» in den kommenden Jahrzehnten aufsuchen – oder vielleicht sollte man sagen aufspüren – würde.

«Radioman» – der Glücksbringer der Filmsets

«Radioman», der seinen Namen vom charakteristischen Radio hat, das er immer um seinen Hals trägt, entwickelte ein besonderes Gespür dafür, Filmsets in New York zu finden. Unter anderem erhält er seine Informationen von sogenannten Teamsters, also Transportarbeitern, welche das Equipment an die Drehorte bringen. Auch Parkverbotsschilder, die auf bevorstehende Dreharbeiten hinweisen, dienen ihm als Anhaltspunkt.

Solche Anschläge dienen Castaldo als Hinweise auf bevorstehende Dreharbeiten. Bild: dokumentation «radioman»

Mehrere Schauspieler sagten bereits, «Radioman» wisse manchmal vor ihnen selbst, wo sie die nächste Szene drehen würden. So gab es bald kein Set in New York mehr, auf dem Castaldo nicht früher oder später auf seinem Fahrrad auftauchte. Heute wird er von vielen als eine Art Glücksbringer angesehen. Manche bezeichneten es gar als schlechtes Omen, wenn er bei Dreharbeiten in New York nicht erschien.

Vom Autogrammjäger zum heimlichen Filmstar

Castaldo fand einen Weg, aus seiner ungewöhnlichen Beschäftigung Profit zu schlagen. Er liess sich von den Stars, die er tagtäglich traf, Fotos signieren, die er dann verkaufte. Das tut er auch heute noch. Aber nicht nur. Während er einerseits gerne auf den Sets herumhing, weil ihm die Atmosphäre gefiel (und es Gratis-Essen beim Cateringwagen gab), hatte er andererseits aber auch immer schon andere Ambitionen. Ambitionen, Schauspieler zu werden.

Über die Jahre schaffte es Castaldo, bei immer mehr und immer grösseren Produktionen vor die Kamera zu gelangen. Bei über 300 Filmen soll er mittlerweile mitgewirkt haben. Meistens blieb es dabei bei Statisten- oder Komparsenrollen, in denen er Obdachlose spielte, aber es gab auch einige grössere Auftritte mit Text. Zu seiner beachtlichen Filmografie zählen dabei auch etliche Blockbuster und Kultfilme, wie etwa «Shutter Island» mit Leonardo DiCaprio oder «Departed – Unter Feinden» von Martin Scorsese. Castaldo ist Mitglied der «Screen Actors Guild», der US-Gewerkschaft für Schauspieler und generiert damit auch ein Einkommen aus seiner Tätigkeit auf der Kinoleinwand.

Der Liebling der Stars

Nach nun über 30 Jahren auf den Filmsets New Yorks hat sich «Radioman» endgültig in die Herzen der Schauspielerinnen und Schauspieler gemausert. Egal, ob Meryl Streep, Tilda Swinton, Johnny Depp oder Pierce Brosnan – wer ihm «behind the scenes» begegnet, nimmt sich meistens gerne Zeit, um ihm die Hand zu schütteln, eine Autogrammkarte zu unterschreiben oder ein kurzes Pläuschchen zu halten.

Castaldo war auch schon bei der Oscar-Preisverleihung dabei. Whoopi Goldberg erfüllte ihm diesen Traum, indem sie ihn einlud, als sie die Veranstaltung moderierte. Er begleitete Robin Williams und George Clooney an die Veranstaltung.

Viele Schauspieler sind voll des Lobes und der schönen Worte für Castaldo. So sagte etwa Tom Hanks einst:

«Er ist eine kulturelle Institution. Wenn man mit ‹Radio› per Du ist, weiss man, dass man es geschafft hat.»

Diese Aussage und ein Teil des Videomaterials haben wir dem Dokumentarfilm «Radioman» aus dem Jahr 2012 entnommen. Falls du mehr von «Radioman» sehen willst, können wir ihn sehr empfehlen. Der Film begleitet Craig Castaldo durch seinen Alltag, und neben Tom Hanks erzählen auch viele andere Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Anekdoten über ihn.

