Die Liste der quarantänepflichtigen Länder wird aktualisiert – alle Antworten dazu

Anfangs Monat hat das BAG eine Liste mit quarantänepflichtigen Ländern herausgegeben. Die nächste Aktualisierung wurde für Mittwoch in Aussicht gestellt. Müssen Rückkehrer, die bereits vor der Aktualisierung in einem neu auf die Liste geratenen Land waren, nun in Quarantäne? Nachdem dies Anfang Monat verneint wurde, sieht es nun anders aus.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat anfangs Juli eine Liste mit quarantänepflichtigen Ländern herausgegeben. Personen, die in eines dieser Länder gereist sind, müssen bei der Rückkehr in eine zehntägige Quarantäne. Kontrolliert wird dies stichprobenmässig, hält man die Quarantäne nicht ein, drohen Bussen bis zu 10'000 Franken.

Die Liste der Gebiete mit erhöhtem Infektionsrisiko wird laufend aktualisiert. Das BAG sprach von einer monatlichen Erneuerung, nun ist es voraussichtlich am Mittwoch …