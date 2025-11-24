Köln: Passagiere rennen Flugzeug auf Rollfeld hinterher

In Köln haben zwei Fluggäste auf spektakuläre Weise versucht, ihren Flieger doch noch zu erwischen. Der Vorfall wirft Fragen zur Sicherheit am Airport auf.

Mitten auf dem Rollfeld – mit wedelnden Armen und vollem Tempo: Zwei Männer haben am Freitagabend am Flughafen Köln/Bonn versucht, eine verpasste Wizz-Air-Maschine nach Bukarest einzuholen. Der spektakuläre Sprint blieb erfolglos, doch der Sicherheitsverstoss könnte strafrechtliche Konsequenzen haben.

Notausgang aufgebrochen – Zugang zum Rollfeld

Laut einem Bericht der «Bild» schlugen die beiden Männer im Alter von 28 und 47 Jahren gegen 21:30 Uhr das Glas eines Notschalters ein, um sich durch einen Notausgang aufs Vorfeld zu begeben. Ziel: Flug W6 3262 nach Bukarest, der eigentlich um 21:25 Uhr starten sollte. Das Gate war zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen.

Ein Flughafensprecher bestätigte gegenüber der Zeitung, dass sich die Männer nach der Sicherheitskontrolle «unberechtigten Zugang zum Vorfeld verschafft» hätten. Beide wurden demnach von einem Flughafenmitarbeiter gestellt und der Bundespolizei übergeben. «Die Luftsicherheit am Flughafen war zu keiner Zeit eingeschränkt, und der Flugbetrieb war nicht beeinträchtigt», wird der Sprecher zitiert.

Video zeigt absurden Sprint

Ein auf Facebook veröffentlichtes Video soll die beiden dunkel gekleideten Männer zeigen, wie sie mit ausgestreckten Armen quer über das Rollfeld rennen. Die Triebwerke der Maschine laufen bereits, das rote Rundumlicht ist eingeschaltet.

Gegen die Männer wird dem Bericht zufolge nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet. Ob zusätzlich ein Verstoss gegen das Luftsicherheitsgesetz vorliegt, werde derzeit geprüft, teilte ein Sprecher der Bundespolizei laut «Bild» mit.

Warum die beiden Männer das Boarding verpassten, ist bislang unklar. Die Wizz-Air-Maschine konnte ihre Verspätung offenbar in der Luft aufholen und landete um 0:49 Uhr planmässig in Bukarest.

