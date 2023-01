Diese DJane zeigt dir, wie man eine Konfetti-Kanone NICHT verwenden sollte 😳😅

F├╝r ihr Set an einer Party im brasilianischen Santa Catarina wollte die DJane Flavio Ribeiro ÔÇô mit K├╝nstlernamen DJ Flavinha ÔÇô eine Konfetti-Kanone z├╝nden, um das Publikum in Stimmung zu bringen. Das Problem: Sie hielt den Feuerwerksk├Ârper verkehrt herum und so ging der Schuss wortw├Ârtlich nach hinten los ÔÇô n├Ąmlich in ihr Gesicht.

Notstand in Auckland ÔÇô so tief steht Neuseelands gr├Âsste Stadt unter Wasser

┬źBoris, ich will dir nicht weh tun, aber ÔÇŽ┬╗: Putin hat Johnson gedroht ++ Tote in Cherson

Amoklauf am chinesischen Neujahr: Dieser Held rettete zahlreiche Leben

In Monterey Parks im US-Bundesstaat Kalifornien hat am chinesischen Neujahr, am 22. Januar, ein Sch├╝tze in einem Tanzlokal das Feuer auf die Feiernden er├Âffnet. 20 Personen hat er getroffen, zehn davon sind noch vor Ort gestorben.



Danach wollte er seinen Amoklauf in einem zweiten Lokal fortsetzen. Dort machte ihm Brandon Tsay einen Strich durch die Rechnung. Mit viel Zivilcourage schritt er ein, bevor es zu weiterem Blutvergiessen kam: