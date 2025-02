Video: watson/lucas zollinger

Indischer Polizist zieht beim Strassenkonzert dieses Megastars den Stecker 😮

Der Pop-Megastar Ed Sheeran tourt momentan gerade durch Indien. Vor seinem Konzert in Bengaluru (auch bekannt als Bangalore), der drittgrössten Stadt des Landes, wollte er seine Fans mit einem Auftritt auf der Strasse überraschen. Doch er hatte die Rechnung ohne einen übereifrigen Polizeibeamten gemacht, der davon so gar nichts wissen wollte:

Der 33-jährige Brite aus Halifax wurde mit seiner Akustikgitarre und den eingängigen Texten weltberühmt und gehört aktuell zu den erfolgreichsten Musikern. Kein Wunder, dass sich auch bei seinem Strassenkonzert in Bengaluru rasch eine Menge Leute versammelten, als er zu seiner Hitsingle «Shape of You» von 2017 anstimmte. Lange währte die gute Stimmung aber nicht, denn ein Polizist zog dem Popstar wortwörtlich kurzerhand den Stecker – ganz zum Unmut der Umstehenden, die – um ihren Gratisauftritt gebracht – begannen, den Beamten auszubuhen. Der Musiker verliess den Ort kurz darauf, ohne das Konzert fortzusetzen.

Ed Sheeran äussert sich auf Instagram zum Vorfall. Bild: instagram / teddysphotos

Ed Sheeran selbst sah das Ganze eher gelassen. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte er eine Story, in der er klarstellte, dass der Auftritt geplant und auch bewilligt gewesen sei. Es sei aber alles in Ordnung – «ich sehe euch bei der Show heute Abend», so Sheeran. (lzo)

