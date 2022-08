Video: watson/lucas zollinger

Elton John singt neuen Song – eigentlich erscheint dieser erst am Freitag 🤗

Elton John ist einer der erfolgreichsten Musiker der Welt. Am Freitag bringt er einen neuen Song heraus. Scheinbar konnte der 75-Jährige den kommenden Freitag bis zum Release aber nicht mehr abwarten und performte den Song deshalb kurzerhand schon ein erstes Mal in einem Restaurant in Cannes:

Der neue Song «Hold Me Closer» ist ein Remake des Welthits «Tiny Dancer» aus dem Jahre 1971. Für dieses Remake hat Elton John keine Geringere als Britney Spears ins Boot geholt.

Für Spears ist «Hold Me Closer» der erste Song seit ihrem letzten Album «Glory» im Jahr 2016. Ebenfalls mitgewirkt haben soll Andrew Watt, ein Produzent, der für sein Wirken schon einen Grammy Award gewonnen hat. (lzo)

