Coldplay kommt nächstes Jahr in die Schweiz

2023 ist es so weit: Coldplay machen auf ihrer «Music of the Spheres World Tour» auch Halt im Zürcher Letzigrund.

Am 1. Juli 2023 kommt die britische Pop-Rock-Band nach 7 Jahren endlich wieder in die Schweiz – ins Zürcher Letzigrund-Stadion. Das letzte Mal waren sie 2016 zu Besuch in der Schweiz – nun kommen sie zurück mit ihrer neuen «Music of the Spheres World Tour».

Und für die war es allerhöchste Zeit, wie man anhand der verkauften Tickets unschwer erkennen kann: sage und schreibe sechsmal schafften sie es, das Wembley-Stadion komplett auszuverkaufen, viermal füllten sie das Stade de France – und brachen mit einer Besucheranzahl von 318'331 sogar den Rekord des Stadions.

Die Tournee geht aber noch weiter: Neben der Schweiz stehen auch Stopps in Portugal, Italien, Spanien, Dänemark, Schweden und den Niederlanden an – das verkündete Coldplay am Montag. Weitere Konzerte wurden auch für Asien und Nordamerika angekündigt.

Coldplay bei einem ihrer Auftritte im Wembley Stadion. Bild: keystone

Emissionen um 50 Prozent reduziert

Ein grosses Anliegen scheint der Band die Nachhaltigkeit ihrer Tour zu sein: An fast allen Tour-Stopps würden die Shows komplett mit erneuerbarer Energie zustande kommen, heisst es von Seite des Veranstalters Live Nation. Zusätzlich zu 40 BMW-Elektroautobatterien sichern Windturbinen und Solarpaneele die Energieversorgung ab.

Aber auch die Fans können aktiv zur nachhaltigen Show beitragen: mittles Elektrofahrrädern und kinetischer Tanzfläche haben auch sie die Möglichkeit, Energie zu generieren. Sie würden zudem dazu angehalten, auf nachhaltige Art und Weise, also beispielsweise mit dem ÖV, anzureisen. Für jedes Konzertticket wird ausserdem ein Baum gepflanzt.

Wie der Veranstalter Live Nation mitteilt, sei das Ziel eine Reduktion der Emissionen der Tournee um 50 Prozent.

Der Ticketvorverkauf startet am Donnerstag, 25. August 2022, über Ticketmaster und Ticketcorner.

Auftritte in Europa: