Bet Awards 2020: Beyoncé ruft zum Wählen auf



«Demontiert das rassistische System» – Beyoncé ruft zum Wählen auf

Die BET Awards wurden in diesem Jahr virtuell verliehen. Mit der Preisverleihung werden alljährlich afroamerikanische Künstler und Menschen, die einer ethnischen Minderheit angehören, für ihre Leistungen in den Bereichen Musik, Sport und Schauspiel geehrt. Sängerin Beyoncé Knowles ist am Sonntag für ihr humanitäres Engagement ausgezeichnet worden. (nfr)

