Video: watson

Michelles allerallererstes Mal an einem Openair – und dann gleich Schlammgallen 😱

27 Jahre alt musste Michelle werden, ehe sie das erste Mal einen Fuss auf ein Festivalgelände setzte. Im Videobericht teilt sie ihre Gedanken und Impressionen vom Openair St. Gallen 2025.

Michelle Claus Folge mir Hanna Dedial Folge mir

Michelle war noch nie an einem Festival. Und besitzt keine Gummistiefel. Grund genug, sie am einzigen Regentag ans S chlammgallen St. Gallen-Openair zu schicken. Wie es ihr gefallen hat und was sie irritiert hat, seht ihr im Video.

Was ist dir von deinem ersten Festivalbesuch in Erinnerung geblieben? Schreib’s in die Kommentare!

