Video: watson/Lucas Zollinger

People-News

Arnold Schwarzenegger wird für seine Nachbarn zum «Teerminator»

Mehr «Videos»

Mister Universe, Hollywood-Schauspieler, ehemaliger Gouverneur von Kalifornien und jetzt auch noch Stadtangestellter? Arnold Schwarzenegger ist vielseitig begabt – und lässt uns das auch wissen.



In einem Video, das am 11. April auf seinem Twitter-Account geteilt wurde, sieht man Arnie, wie er mit einer Schaufel bewaffnet ein sehr grosses Schlagloch repariert, das die Nachbarn im Brentwood-Viertel in Los Angeles seit mehreren Wochen stört.

Video: watson/Lucas Zollinger

Zu seinem Video auf Social Media schreibt Schwarzenegger:

«Ich sage immer, dass man sich nicht beschweren, sondern etwas dagegen unternehmen soll. Voilà.» Arnold Schwarzenegger twitter

Während der freiwilligen Strassenarbeiten bedankte sich eine Autofahrerin sogar bei dem ehemaligen Gouverneur und seinem Team (bestehend aus drei Freunden). Ein Sprecher von Schwarzenegger sagte der Associated Press, dass die Bewohnerinnen und Bewohner von Brentwood wiederholt darum gebeten hätten, dass die Strasse geflickt werde.



L.A. hat aber anscheinend mehr als genug andere Löcher zu füllen. Laut der LA Times hat das Amt für Strassenbau seit Dezember fast zwanzigtausend Anträge auf Strassenbauarbeiten erhalten. Also musste Arnie her. Und er war dazu auch durchaus qualifiziert, denn er verfügt über echte Erfahrung in der Baubranche. Als er 1968 in die USA kam, hatte er zusammen mit seinem Freund, dem italienischen Bodybuilder Franco Columbu, eine Maurerfirma namens European Brick Works gegründet. Trotz 55 Jahren und zwei Karrierewechseln kennt er sich mit Schaufel und Kelle aus. (lzo)

Mehr Videos aus der Promiwelt in L.A.:

Zugeparkt? Ben Affleck hat eine Lösung Video: watson/lucas zollinger

Sie lassen sich von der Demenz nicht unterkriegen – rührende Videos von Bruce Willis’ Geburtstag Video: watson/Lucas Zollinger