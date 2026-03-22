recht sonnig12°
DE | FR
burger
Videos
People-News

Verhaftung von Justin Timberlake: Polizeivideo aufgetaucht

Video: watson/Elena Maria Müller
People-News

Polizist erkannte betrunkenen Justin Timberlake nicht

22.03.2026, 15:1622.03.2026, 15:40

2024 wurde Justin Timberlake in New York verhaftet, weil er betrunken Auto gefahren ist. Von dieser Verhaftung gibt es etwa acht Stunden Bodycam-Material.

Der Popstar hatte deshalb die zuständige Gemeinde Sag Harbor verklagt, um die Veröffentlichung des Videos zu verhindern, einigte sich jedoch auf einen Vergleich, der die Veröffentlichung nun ermöglichte.

Derweil geht ein Zusammenschnitt dieser Aufzeichnungen viral, besonders weil sich Timberlake vor einem Polizisten erklären muss, der ihn nicht erkannt hat. «Ich bin auf Welttournee», stammelt der heute 45-Jährige.

Laut der Anklageschrift hatte der Musiker blutunterlaufene und glasige Augen und sein Atem roch stark nach Alkohol. Er hatte ein Stopp-Signal missachtet und ist von der Fahrbahn abgekommen, zudem verweigerte er einen Alkoholtest.

Nachdem Timberlake ursprünglich wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt worden war, bekannte er sich 2024 schuldig, einen weniger schwerwiegenden, nicht strafbaren Verkehrsverstoss begangen zu haben, nämlich das Fahren unter Einfluss von Substanzen. Timberlake wurde zu einer Geldstrafe von insgesamt 760 Dollar verurteilt und musste 25 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Ausserdem musste er vor dem Gericht eine öffentliche Sicherheitswarnung verlesen.

Selbst wenn du nur ein Glas getrunken hast, setz dich nicht ans Steuer. Das ist ein Fehler, den ich begangen habe, aber ich hoffe, dass alle, die gerade zuschauen und zuhören, daraus lernen können. Ich weiss, dass ich es auf jeden Fall getan habe.
timberlakes öffentliche Sicherheitswarnung

(emm, bbc)

Video: watson/Elena Maria Müller

Mehr Videos:

Video: watson/elena maria müller
Video: watson/Hanna Dedial
Video: watson/nina bürge
Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Und nun: Lustige Bilder von betrunkenen Menschen
1 / 14
Und nun: Lustige Bilder von betrunkenen Menschen
bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Chor singt die Titelmelodie von Mario Bros – völlig betrunken
Video: youtube
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
«Beschissene Situation» – Fabian erzählt uns von seiner Darmerkrankung Morbus Crohn
Alles, was unterhalb des Magenbereichs passiert, ist für viele ein Tabuthema. Noch mehr, was unterhalb des Magenbereichs rauskommt. Besonders schwierig ist es darum für Menschen, die genau in diesem Tabu-Bereich mit einer chronischen Krankheit zu kämpfen haben. Einer davon ist Fabian. Trotzdem hat er sich den unerbittlichen Fragen des Fragenbots gestellt, um über seine Darmerkrankung Morbus Crohn aufzuklären.
Zur Story