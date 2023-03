Video: watson/lucas zollinger

Deutscher Pfarrer will mit Rap-Predigt Christentum wieder cool machen – und disst Putin

Pfarrer Thomas Eschenbacher wollte seiner Gemeinde im bayrischen Hammelsburg zeigen, dass Christ-Sein cool «mega in und noch lange noch nicht out» ist. Mit einer über 9-minütigen Rap-Predigt. Diese zog – wie könnte es auch anders sein – weite Kreise im Internet. Wir haben dir die besten «Punchlines» auf anderthalb Minuten zusammengeschnitten. Spoiler: Putin bekommt sein Fett weg wird fett weggedisst.

Video: watson/lucas zollinger

In diesem Sinne:

Und übrigens: Hier kannst du dir die ganzen neuneinhalb Minuten zu Gemüte führen. Wenn du das wirklich willst. You do you. 🤷

(lzo)

