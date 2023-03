Video: watson/lucas zollinger

Hilferufe von der Front – russische Soldaten appellieren mit Videos an Putin

In letzter Zeit häufen sich auf Twitter und in Telegram-Kanälen Videos, die Gruppen von vermummten russischen Soldaten zu zeigen scheinen, die Hilferufe an Putin richten. Sie appellieren an ihren Präsidenten, sie seien nicht oder schlecht vorbereitet und ausgerüstet und könnten ihre Aufgabe so nicht erfüllen.

Sie seien keine Aufwiegler, würden sich nicht weigern, für ihr Land zu kämpfen, heisst es in den Videos. Aber sie seien auch kein Kanonenfutter. Auch die weiblichen Angehörigen der Soldaten richteten eine Nachricht an Präsident Putin und Verteidigungsminister Schoigu und baten darum, dass ihre Männer von der Front abgezogen werden.

Schlechte oder keine Ausrüstung

Videos, die auf Social Media verbreitet werden, vermitteln immer wieder den Eindruck, dass viele russische Soldaten mangelhafte oder gar keine Ausrüstung haben. So zirkulierten letztes Jahr Videos von verrosteten und veralteten Gewehren. Ein neues Video zeigte kürzlich auch einen Soldaten, der mitten auf dem Schlachtfeld mit nichts als einem Stock bewaffnet ist. Wie repräsentativ solche Videos sind, lässt sich nicht beurteilen. (lzo)

