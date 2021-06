Sie begleitet Menschen durch die Trauer: Diana (26) will das Thema Tod enttabuisieren

Die 26-jährige Aargauerin Diana Werthmüller arbeitet als Trauerbegleiterin. Der Tod gehört also zu ihrem Alltag. Im Video erzählt sie, warum sie sich bereits so jung mit dem Thema beschäftigt und wie man am besten reagiert, wenn jemand trauert.

Breiter könnte das Lachen nicht sein, mit welchem Diana Werthmüller ihre Gäste in der Innenstadt von Aarau begrüsst. Dann setzt sie an und sagt: «Ich arbeite als Trauerbegleiterin». Immer, wenn sie das sage, herrsche zuerst einmal Stille. «Die Leute fragen mich dann, weshalb ich mich in meinem jungen Alter bereits beruflich mit dem Tod befasse und Menschen im Trauerprozess begleite», sagt die 26-Jährige.

Doch der Berufswunsch kommt nicht von ungefähr: Im Teenager-Alter hat Werthmüller bereits …