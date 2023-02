Video: watson/lucas zollinger

Dieser 7-Jährige hat (vermutlich) mehr Mumm als du!

Würdest du in ein Becken mit 300 (Baby-)Krokodilen springen? Oder dich an eine Riesen-Würgeschlange schmiegen, die locker dreimal so lang ist wie du?



Wenn nicht, dann hat dir Rex Dinkelman etwas voraus. Denn er macht das alles ohne Wimpernzucken – und das mit gerade einmal sieben Jahren. Gut, fairerweise muss man dazu sagen: Er ist der Sohn des südafrikanischen Wildtierschützers und Abenteurers Graham «Dingo» Dinkelman. Und kommt wegen seines Vaters ständig mit den Tieren in Berührung. Hier ein paar Eindrücke:



Video: watson/lucas zollinger

«Dingo» Dinkelman betreibt laut Angaben auf seiner Webseite den am schnellsten wachsenden YouTube-Kanal Südafrikas und seine Videos werden monatlich rund drei Millionen Mal angeschaut.



Er bemühe sich, eine dauerhafte Verbindung zwischen Menschen und Tieren zu schaffen, schreibt er. Dies in der Hoffnung, dass diese Verbindung wiederum zur Rettung der Tiere beitragen könne. Dabei scheint ihm auch sein Sohn helfen zu wollen, der schon jetzt in seine Fussstapfen tritt. (lzo)

Mehr aktuelle Videos. Voilà:

Franzonis Rache – Sergio wird an die Wand geklebt Video: watson/nico bernasconi

Noch keine zwei Jahre alt: Bündnerin begeistert mit Snowboard-Künsten Video: watson/Fabian Welsch