Video: watson/Lucas Zollinger

TikToker zeigt geheime Orte an Bord der Kreuzfahrt-Riesen

Der Musiker Bryan James arbeitet seit mehreren Jahren an Bord von mehreren der grössten Kreuzfahrtschiffe der Welt. An einem typischen Arbeitstag singt und musiziert er während drei Stunden in einem der Bordrestaurants und unterhält die Kreuzfahrtschiffs-Gäste.

Was er den Rest des Tages so macht? Das Schiff erkunden und auf seinem TikTok-Kanal seinen Followerinnen und Followern das Leben an Bord zeigen. Immer wieder gewährt er dabei einen Blick hinter die Kulissen unter Deck:

Video: watson/Lucas Zollinger

Im Laufe seiner Karriere war der 31-jährige Musiker unter anderem schon auf zwei der grössten der Welt, einerseits auf der «Wonder of the Seas» und andererseits auf der «Oasis of the Seas», beide von der Reederei «Royal Carribean». Er erzählt in seinen Videos, wie man dazu kommt, auf Kreuzfahrtschiffen zu arbeiten und bietet auch immer wieder seine Hilfe an, sollte sich jemand dafür interessieren.

James zeigt «geheime Orte»

Auf seinem TikTok-Kanal ist James sehr transparent und legt vieles offen. Als Musiker verdiene rund 3000 Dollar im Monat, so James. Davon könne er viel sparen, sagt er in einem Video, in dem er seine Finanzen und Ausgaben offenlegt. Er brauche nur circa 400 Dollar pro Monat für Süssgetränke, die extra kosten, und für Internet. Kost und Logis seien für die Crewmitglieder von Royal Carribean gratis. Er zeigt in seinen Videos auch, wie die Crew verpflegt wird und womit man seine Freizeit verbringen kann.

James nimmt sein Publikum mit in die «Bäuche» der Schiffe, zeigt die Kabinen der Crewmitglieder – von denjenigen der einfachen Angestellten über diejenigen des Kapitäns bis hin zu derjenigen des Direktors. Immer wieder nimmt er sein Publikum auch mit an «geheime Orte» auf den Schiffen, zu denen der reguläre Passagier keinen Zutritt hat. Seine Videos sind sehr erfolgreich und erzielen regelmässig Hunderttausende Aufrufe. (lzo)

Video: watson/Lucas Zollinger

Video: watson/nico bernasconi

