Den Balkon besser nicht mehr heizen – Energiespar-Tipps von 1974

Der Appell ist nicht neu: Aufgrund der drohenden Energiekrise soll massvoll mit Strom, Warmwasser und anderen Ressourcen umgegangen werden. Der Bund rät, kürzer zu duschen, weniger zu heizen und beim Kochen die Pfanne mit einem Deckel zu schliessen.

Würde der Strom richtig knapp werden, droht ein weites Spektrum an weiterreichenden Massnahmen. Möglicherweise dürfte das Auto nicht mehr in der Waschanlage gewaschen werden, privates Saunieren wäre vorbei, Sportanlagen müssten schliessen und «elektrisch betriebene Events» in der Kultur sowie das Streamen von Serien und Filmen wären verboten.

Die Schweiz ist solche Beschränkungen nicht gewohnt. Die Tipps allerdings sind nichts Neues. Bereits 1974 sollte die Bevölkerung Mass beim Energieverbrauch halten. Wie das damals vonstattengehen sollte, siehst du im Video. (sal)

