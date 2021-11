Hoden wärmen als Verhütungsmittel – so funktioniert's

Video: watson/lea bloch

Hodenwärmen – so kann Mann verhüten (und es tut nicht weh, sagt er ☝️)

Der Sexualpädagoge Jannik Böhm nimmt die Verhütung in seiner Partnerschaft selbst in die Hand: Mit dem Andro-switch, einem Silikonring, stösst er die Hoden in den Leistenbereich, wo sie erwärmt werden. Dadurch setzt die Spermienproduktion aus. «Es klingt sehr viel komischer und schmerzhafter, als es in der Tat ist», sagt Böhm, Mitglied der Organisation Sexuelle Gesundheit Schweiz. Ausserdem sei es für ihn ein kleinerer Eingriff als für seine Partnerin, die auf hormonelle Verhütung verzichten will.

In der Deutschschweiz ist die Verhütungsmethode mit Silikonring noch ziemlich unbekannt. Im Gegensatz zu Frankreich: Dort ist sie schon weiter verbreitet. Jannik Böhm hat durch seine welschen Bekannten davon erfahren. Seit mehreren Monaten nutzt er die Verhütungsalternative. Wie sie funktioniert und wie sich anfühlt, erklärt er im Video:

Video: watson/lea bloch

Mehr Videos zum Thema:

Spirale, Vaginalring, Lecktuch – wer erkennt alle Verhütungsmittel? Video: watson/lea bloch

Schon mal von PrEP gehört? – so funktioniert das Vorbeugungsmittel gegen HIV Video: watson/lea bloch, jara helmi