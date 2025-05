Im Interview verrät die Sängerin, warum es so wichtig ist, die Stimme zu schonen, und wie sie auf den Leak ihres Auftritts reagiert hat:

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Kopf-ab-Geste gegen israelische Sängerin in Basel

1956: Premiere in Lugano! Lys Assia gewinnt mit «Refrain» den allerersten Eurovision Song Contest für die Schweiz.

1956: Premiere in Lugano! Lys Assia gewinnt mit «Refrain» den allerersten Eurovision Song Contest für die Schweiz.

Kind verletzt sich beim Spielen im Wald bei Rapperswil-Jona SG

Bei einem Unfall in einem Waldstück bei Rapperswil-Jona SG ist am Montag ein Kind unbestimmt verletzt worden. Der sechsjährige Knabe wurde gemäss der Polizei beim Spielen zwischen zwei Rundhölzern eingeklemmt. Die Rega flog ihn in ein Spital.